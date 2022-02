Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Mann mit Messer führt Selbstgespräche

Soest (ots)

Der Polizei wurde am Mittwochmorgen (9. Februar 2022) gegen 10.30 Uhr ein Mann im Theodor-Heuss-Park gemeldet, der ein Messer in der Hand halten und Selbstgespräche führen würde. Die Beamten konnten dort einen 31-jährigen Mann aus Bad Sassendorf antreffen, der nach eigenen Angaben zuvor Drogen konsumiert hatte. Die Polizisten fixierten den Tatverdächtigen. In seiner Nähe fanden sie ein Messer, welches augenscheinlich noch Betäubungsmittelanhaftungen aufwies. Der 38-Jährige wurde anschließend zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam genommen. (reh)

