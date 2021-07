Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Kirchheim: Frau verursacht Unfall an unbekannter Stelle in Stadtteil Kirchheim; Zeugen gesucht

Heidelberg-Kirchheim (ots)

Die Fahrerin eines schwarzen VW-Busses dürfte am Freitagvormittag im Stadtteil Kirchheim einem Verkehrsunfall verursacht haben, durch den an ihrem Fahrzeug ein erheblicher Sachschaden von mehreren tausend Euro entstand.

Die Frau war am Freitagvormittag, gegen 9 Uhr, von zuhause aus über die A 5 nach Karlsruhe gefahren. Rund eine Stunde später hatte sie den Schaden dort an der Schiebetür ihrer Beifahrerseite entdeckt und am Abend bei ihrer Rückkehr nach Kirchheim dem Polizeirevier gemeldet.

Wie die darauffolgenden ersten Ermittlungen sowie die Begutachtung des Schadensbildes ergaben, könnte die Frau möglicherweise beim Rechtsabbiegen an einer Hauswand, einer Einfriedung oder einer Abgrenzung, ähnlich eines Pollers, entlang geschrammt sein. Blaue Fremdfarbe war an der Schiebetür des VW-Busses deutlich zu erkennen.

Zeugen, denen am Freitagvormittag, vor 9 Uhr, ein schwarzer VW-Bus älteren Baujahres aufgefallen ist, oder die einen Verkehrsunfall unter Beteiligung dieses Fahrzeuges bemerkten, sowie Personen, die einen Schaden an einem Gebäude, Grundstück oder an einem Poller festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

