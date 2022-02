Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Radfahrer verletzt

Ense (ots)

Am Mittwoch, um 06:05 Uhr, kam es an der Kreuzung Hauptstraße/ZurWaterlappe/Voßstraße zu einem Unfall. Ein 29-jähriger Mann aus Ense war mit seinem Citroen auf der Straße Zur Waterlappe unterwegs. An der Kreuzung wollte er nach links in die Hauptstraße abbiegen. Dabei übersah er einen Radfahrer der auf der Hauptstraße in Richtung Höingen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß und der 52-jährige Radfahrer aus Ense stürzte. Dabei wurde er verletzt. Er musste zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Auto entstand Sachschaden von etwa 4000,- EUR. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell