POL-SO: Bad Sassendorf-Bettinghausen - Zeuge meldet Schuss

Bad Sassendorf (ots)

Am Dienstag, um 17:40 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge, das in der Feldflur aus einem Pkw geschossen wurde. Die Polizei zog daraufhin mehrere Streifenwagen in dem Bereich zusammen. Eine eingesetzte Drohne konnte den von dem Zeugen beschriebenen Volvo finden. In dem Fahrzeug befanden sich zwei Männer. Der Volvo fuhr kurz darauf in Richtung eines eingesetzten Polizeifahrzeugs. Die Polizisten stoppten das Auto und sprachen beide Männer heraus und auf den Boden. Sie leisteten keinen Widerstand. In dem Auto stellten die Beamten eine PTB-Waffe und über 150 Schuss Munition sicher. Der Fahrer, ein 20-jähriger Mann aus dem Landkreis Aurich, hatte auch die Waffe abgefeuert. Eine erforderliche Erlaubnis für die Waffe besaß er nicht. Auf die Frage warum geschossen wurde antwortete der Heranwachsende, man hätte halt mal schießen wollen. Da es im Auto nach Marihuana roch, wurde mit dem Fahrer ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt der positiv verlief. Daraufhin wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen. Ihm wird nun eine Straftat nach dem Waffengesetz und Fahren unter Drogeneinfluss vorgeworfen. Bei dem Beifahrer handelte es sich um einen 17-jährigen Jugendlichen aus Hanau. Beide wurden anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. (lü)

