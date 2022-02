Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Polizeieinsatz

Wickede (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 08:15 Uhr, leistete die Polizei dem Ordnungsamt Amtshilfe an einer Kommunalen Unterbringungseinrichtung an der Erlenstraße. Dabei sollte ein Bewohner aus der Einrichtung verwiesen werden. In seinem Zimmer saßen noch vier weitere Personen. Als die Polizei deren Identitäten überprüfen wollte, trat einer der Männer die Flucht an. Die Polizisten konnten ihm nicht folgen. Um 09:48 Uhr bemerkte eine Polizeistreife den morgens geflüchteten Mann im Bereich der Straße Am Graben. Der Verdächtige flüchtete erneut vor den Beamten. Diese riefen Verstärkung um den Mann zu stellen. Es kam dabei eine Drohne zum Einsatz die den Verdächtigen aus einem kleinen Waldstückchen trieb. Der Mann stellte sich der Polizei. Es handelt sich um einen 29-jährigen Wickeder. Bei einer Durchsuchung wurde ein Tütchen mit Amphetaminen in seiner Tasche gefunden und sichergestellt. Der Wickeder war stark alkoholisiert. Nach der Aufnahme der Personalien wurde er wieder entlassen. Warum er geflüchtet war, konnte oder wollte er den Beamten nicht mittteilen. (lü)

