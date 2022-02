Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein/Lippstadt - Randale nach häuslicher Gewalt

Warstein / Lippstadt (ots)

Die Polizei sprach nach einer häuslichen Gewalt ein Rückkehrverbot für einen 33-jährigen Mann aus. Knapp zwei Stunden später wurde er wieder in der Wohnung angetroffen. Daraufhin wurde der 33-Jährige in Gewahrsam genommen. Der Mann wehrte sich beim Transport heftig. Er trat gegen die Sitze und versuchte sich den Kopf anzuschlagen. Dies tat er um in eine Klinik und nicht ins Polizeigewahrsam gebracht zu werden. Da der Mann auch ständig um sich spuckte musste ihm eine "Spukhaube" übergezogen werden. In Lippstadt wehrte er sich dermaßen, dass sechs Polizeibeamte ihn in die Zelle bringen mussten. Begleitet war das Ganze von Schimpftiraden. "Affen", "Wichser", "Hurensöhne" und "ich f*** deine Mutter" gehörten zu seinem Vokabular. Auch mit Drohungen gegen die Polizisten sparte er nicht. Er kenne ihre Gesichter und mache sie alle kaputt. Letztlich war es dem umsichtigen Vorgehen der Polizisten zu verdanken, dass dabei niemand verletzt wurde. Der Mann verbrachte die Nacht in einer Zelle. (lü)

