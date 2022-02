Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Polizei sucht weißen SUV

Wickede (ots)

Am Montag, gegen 07:00 Uhr, kam es an der Einmündung der Straße Zum Ostenfeld auf die Bahnhofstraße zu einem Unfall. Eine 16-jährige Schülerin war auf dem Fußweg der Bahnhofstraße unterwegs. Während sie die Einmündung Zum Ostenfeld überquerte, näherte sich ein weißer SUV auf der Bahnhofstraße und bog in die Straße zum Ostenfeld ein. Dabei fuhr er der Schülerin über den Fuß und touchierte mit dem Kotflügel die Hüfte der jungen Frau. Der oder die Fahrer/in stoppte kurz und fuhr dann einfach davon. Die Schülerin aus Wickede wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. Einfacher wäre es, wenn sich der oder die Fahrer/in des SUV einfach selbst meldet. (lü)

