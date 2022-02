Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Randalierer

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 12:45 Uhr, wurde die Polizei zum Bahnhof gerufen. Hier versuchte die Besatzung eines Rettungswagens einen 31-jährigen Lippstädter zu behandeln. Dieser lag im Vorraum der Damentoilette des Bahnhofs und war offensichtlich hilflos. Den Sanitätern gegenüber verhielt er sich jedoch sehr aggressiv. Die Polizeibeamten sprachen den Mann nun gemeinsam mit den Sanitätern an. Er reagierte zunächst verbal aggressiv und beleidigte alle Anwesenden fortwährend. Der Mann befand sich offensichtlich in einem Rauschzustand. Als die Beamten ihm aufhelfen wollten, wehrte er sich aus Leibeskräften. Daraufhin wurden ihm Handfesseln angelegt. Zwischenzeitlich erbrach er sich mehrmals. Gegen den Transport zur Polizeiwache wehrte er sich erneut und konnte einer Beamtin einen Tritt verpassen. In der Wache wurde durch einen Arzt festgestellt, dass der Mann nicht Gewahrsamsfähig war. Daraufhin wurde er mithilfe der Polizei ins Krankenhaus gebracht. Gegen 14.45 Uhr, wurde die Polizei erneut ins Krankenhaus gerufen. Hier randalierte der 31-Jährige und hatte dabei ein ganzes Zimmer verwüstet. Er musste von den Polizisten erneut überwältigt und anschließend in seinem Bett fixiert werden. Der 31-Jährige wird sich wegen der Widerstandshandlungen und den Sachbeschädigungen im Krankenhaus verantworten müssen. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell