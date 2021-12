Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Keller aufgebrochen - Fahrrad gestohlen

Altenburg (ots)

Altenburg: Im Zeitraum vom 03.12. - 04.12.2021 brachen unbekannte Täter gewaltsam in den Keller eines Mehrfamilienhaus in der Nordstraße ein. Aus dem Keller stahlen sie in der Folge zwei E-Bike der Marke Cube Canondale, jeweils in der Farbe Schwarz entwendet. Zeugen, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 471-0 bei der PI Altenburger Land zu melden.

