Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Sturz mit Mofa

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 20:35 Uhr, kam es auf der Wiedenbrücker Straße in Höhe des Krankenhauses zu einem Unfall. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus Wadersloh war mit seiner Mofa in Richtung Bad Waldliesborn unterwegs. Auf dem Soziussitz befand sich sein Zwillingsbruder. Der Fahrer touchierte in einer Kurve mit dem Vorderrad die Bordsteinkante. Dadurch kamen Beide zu Fall. Der Beifahrer wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus. An der Mofa entstand leichter Sachschaden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell