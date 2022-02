Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Ruhestörung und Beleidigungen

Warstein (ots)

Am Sonntag, um 04:16 Uhr, wurde die Polizei zur Von-Möller-Straße gerufen. Hier stand ein Mann vor einem Haus und schrie herum. Der offensichtlich stark alkoholisierte, 34-jährige Mann gab gegenüber den Beamten an, sich aus seiner Wohnung ausgesperrt zu haben. Dann begann er die Polizisten, die gerade mit der Lösung seines Problems beschäftigt waren, auf üble Art und Weise zu beschimpfen. Die Beamten seien "Hurensöhne" und er würde ihre "Mütter f****". Da er auch immer wieder Drohgebärden und seinen Mittelfinger zeigte, nahmen die Polizisten ihn in Handschellen mit ins Polizeigewahrsam. Hier verblieb er zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung. (lü)

