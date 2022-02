Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Zu schnell

Lippstadt (ots)

Am Sontag, um 13:00 Uhr, kam es an der Benninghauser Straße zu einem Unfall. Ein 21-jähriger Mann aus Soest war mit seinem Audi A6 Quattro unterwegs. Er verlor die Gewalt über das Fahrzeug und fuhr in den Straßengraben. Hier prallte der SUV gegen ein "Brücke" und wurde hochgeschleudert. Der Audi prallte auf zwei dort abgestellte Autos die ebenfalls schwer beschädigt wurden. Er landete schließlich wieder im Graben. Durch den Unfall wurde eine 16-jährige Jugendliche aus Erwitte, die auf dem Beifahrersitz saß, leicht verletzt. Der Sachschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 53.000,- EUR geschätzt. Die Unfallursache dürfte wahrscheinlich eine viel zu hohe Geschwindigkeit gewesen sein. (lü)

