Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Körperverletzung

Wickede (ots)

Am Sonntag, um 02:30 Uhr, kam es in einer Wohnung an der Kirchstraße zu einem Körperverletzungsdelikt. Ein 33-jähriger Mann wurde während eines Streits durch ein Messer verletzt. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 29-jährigen Mann, der zu Zeit in Soest lebt. Der Tatverdächtige war zunächst geflüchtet, konnte jedoch festgenommen werden. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell