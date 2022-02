Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Körperverletzung (Folgemeldung)

Wickede (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Sonntag in Wickede, wurde der 29-jährige Tatverdächtige heute der zuständigen Haftrichterin beim Amtsgericht in Werl vorgeführt. Diese erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann. (lü)

