POL-SO: Lippstadt - Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 22:12 Uhr, kam es an der Beckumer Straße zu einem Unfall. Ein 18-jähriger Mann aus Erwitte war mit seinem Audi auf der Beckumer Straße stadteinwärts unterwegs. Er bemerkte zu späte, dass die Fahrzeuge vor ihm gestoppt hatten. Sein Audi prallte auf den Ford Fiesta einer 51-jährigen Lippstädterin. Der Fiesta wurde dadurch nach vorn geschoben und prallte gegen das Kleinkraftrad eines 52-jährigen Mannes aus Lippstadt. Dieser stürzte und sein Roller prallte gegen einen vor ihm stehenden BMW. Der Unfallverursacher und die Frau im Ford Fiesta wurden leicht verletzt. Der 52-jährige Motorroller-Fahrer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. An den vier Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 9500,- EUR. Die Straße musste für die Unfallaufnahme zeitweise gesperrt werden. (lü)

