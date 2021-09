Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven vom 24.09. - 26.09.2021

Wilhelmshaven (ots)

Einbruch in Umkleideräume der Nordfrostarena Im Zeitraum vom 25.09.2021, 00:00 Uhr, bis zum 26.09.2021, 00:15 Uhr, verschafft sich ein bis zum jetzigen Zeitpunkt unbekannter Täter den Zutritt zu den Umkleideräumen der Nordfrostarena. Dort werden mehrere Schränke gewaltsam geöffnet. Über eventuelles Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zwei Wohnungseinbrüche in einem Mehrfamilienhaus Zu gleich zwei Wohnungseinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt kam es am 25.09.2021 in der Zeit von 06:00 Uhr bis 19:20 Uhr. In beiden Fällen verschaffte sich der Täter gewaltsam den Zutritt zu den Wohnungen. Aus den Wohnungen wurden vom Täter diverse Elektrogeräte entwendet. Mehrere Pkw-Aufbrüche im Bereich Rosenhügel In der Nacht vom 24.09.2021 auf den 25.09.2021 werden bei mehreren auf dem Parkplatz im Bereich des Rosenhügels abgestellten Autos die Seitenscheiben eingeschlagen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt ist lediglich bekannt, dass von den Tätern nur geringwertiges Diebesgut erlangt worden ist. Der angerichtete Schaden übersteigt den Wert des Diebesgutes bei Weitem. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Am 25.09.2021, um 11:45 Uhr, kommt es im Bereich der Autobahnauffahrt Preußenstraße zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallhergang ist bekannt, dass ein Fahrzeugführer beim Einbiegen auf den Autobahnzubringer ein ihm entgegenkommendes Fahrzeug übersieht. In Folge des Zusammenstoßes wird der Beifahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges leicht verletzt. Beide Fahrzeuge werden so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit sind.

