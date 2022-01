Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheit im Verkehr

Weischwitz (ots)

Am Mittwoch gegen 0:15 Uhr wurde ein 66-jähriger Fahrzeug-Führer im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 85 am Abzweig Weischwitz angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,37 Promille. Die Blutentnahme erfolgte daraufhin im Krankenhaus. Der Fahrer durfte nicht weiterfahren und erhielt eine Anzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell