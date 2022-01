Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weyher - Versuchter Spendenkassenaufbruch an der Mariengrotte

Weyher (ots)

Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen versucht, an der Mariengrotte (in einem Waldstück nahe der L 506) die dortige Spendenkasse aufzubrechen. Aufgrund der Beschaffenheit des Schlosses scheiterten sie. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

