POL-SO: Möhnesee-Echtrop - Randalierer

Möhnesee (ots)

Am Montag, um 20:00 Uhr, wurde die Polizei in die Zentrale Unterbringungseinrichtung gerufen. Hier randalierte ein offensichtlich betrunkener Mann. Der 36-Jährige hatte einen 25-jährigen Mitbewohner mit einem Kopfstoß in das Gesicht leicht verletzt. Als der Täter mit einem erhobenen Schuh auf die eintreffenden Polizisten losgehen wollte, setzten diese Pfefferspray gegen ihn ein. Die Beamten nahmen den Randalierer mit zur Wache, wo er zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten die Nacht verbrachte. (lü)

