Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen

Letmathe (ots)

Einer 69-jährigen Frau wurde am Dienstagmorgen auf dem Platz vor dem Edeka-Markt an der Hagener Straße die Geldbörse aus dem Rucksack gestohlen. Sie durchquerte gegen 10 Uhr eine Gruppe von Menschen. Möglicherweise griff ihr zu diesem Zeitpunkt ein Unbekannter oder eine Unbekannte in den Rucksack auf dem Rücken. Erst zuhause stellte die Frau fest, dass die Geldbörse mitsamt Impfausweis und anderen ärztlichen Dokumenten fehlte. (cris)

