Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Blitzer schwarz besprüht/ Renitenter Busfahrgast

Plettenberg (ots)

Unbekannte haben den stationären Blitzer des Märkischen Kreises an der B 236 in Ohle mit schwarzer Lackfarbe besprüht und so die Kamera beschädigt.

Am Mittwochabend endete eine Busfahrt für einen alkoholisierten 33-jährigen Mann im Gewahrsam der Polizei. Es begann damit, dass der Fahrgast Flaschen durch den Bus warf. Als der Busfahrer ihn ansprach, wurde der Mann verbal aggressiv. Er weigerte sich, das Fahrzeug zu verlassen. Der Fahrer informierte um 18.5 Uhr über seine Leitstelle die Polizei. Die Polizeibeamten mussten den renitenten Fahrgast an der Straße Kahley zum Aussteigen zwingen, indem sie aus dem Wagen schoben. Weil er sich auch weigerte, sich auszuweisen, durchsuchten ihn die Beamten. Alle Versuche, ihn zu beruhigen, nutzten nichts. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizei-Gewahrsam gebracht. Im Streifenwagen versuchte er, sich durch Kopfstöße und Tritte zu wehren. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlicher Angriffe auf Polizeibeamte. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell