Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Einbrecher festgenommen

Wesel (ots)

Ein 33-jähriger Weseler brach am Freitag, kurz vor 13.00 Uhr, in eine Wohnung an der Fusternberger Straße ein.

Was der 33-Jährige nicht wusste: Der Bewohner hatte eine Videoüberwachung installiert und konnte somit die Tat "live" mitverfolgen. Er alarmierte die Polizei, die sofort ausrückte.

Die Beamten trafen dann im Schlafzimmer der Wohnung auf den Tatverdächtigen und nahmen diesen vorläufig fest, bevor dieser die Flucht ergreifen konnte.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Ermittler u.a. Drogen und Einbruchswerkzeug.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl gegen den Weseler.

