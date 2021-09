Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Voerde (ots)

Am Sonntag, gegen 12:50 Uhr, befuhr eine 55-jährige Frau aus Duisburg mit ihrem Motorrad die Frankfurter Straße aus Dinslaken kommend in Richtung Wesel. Ein 34-jähriger Mann aus Voerde fuhr aus einer Einfahrt auf die Frankfurter Straße, um diese in Richtung Dinslaken zu befahren. Dabei kollidierte er mit der von links kommenden Motorradfahrerin. Die schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte 55-Jährige wurde mittels Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Frankfurter Straße für etwa eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

