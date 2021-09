Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Welches rote Auto beschädigte Wagen auf dem Parkplatz?

Rheinberg (ots)

Die Polizei in Rheinberg sucht Zeugen, die am Dienstag eine Unfallflucht an der Straße Zum Kattewall beobachtet haben.

Eine Frau hatte ihren grauen VW Golf Sports Van auf einem Parkplatz an der Straße abgestellt. Gegen 12.00 Uhr war der Wagen noch unbeschädigt. Als sie gegen 13.50 Uhr zu ihrem Auto kam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an beiden linken Türen fest. Dabei sind auch rote Farbreste von der Polizei gesichert worden.

Die Polizei fragt: Gibt es Zeugen, die den Verkehrsunfall auf dem Parkplatz beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher oder das Kennzeichen geben können!

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rheinberg, Tel.: 02843 / 9276-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell