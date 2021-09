Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannter bedroht Mitarbeiterin der Stadt Moers

Moers (ots)

Ein Mann hat eine Mitarbeiterin der Stadt Moers bedroht. Die 33-Jährige stellte am Dienstag gegen 16.30 Uhr die Kamera eines Fahrzeugs ein, mit dem sie Geschwindigkeiten an der Asberger Straße messen wollte. Als sie am Heck des Fahrzeugs stand, stieß der Unbekannte gegen ihren Oberschenkel und drohte mehrmals, sie zu schlagen.

Der Unbekannte ist circa 40 bis 50 Jahre alt und 165 bis 170 cm groß. Er hat eine normale Figur und eine Glatze. Sein Gesicht ist gebräunt; er spricht mit leichtem osteuropäischen Akzent.

Die Polizei Moers bittet Zeugen, die Hinweise zu der Bedrohungssituation oder dem Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 zu melden.

