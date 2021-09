Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - 38-Jährige schwer verletzt

Dinslaken (ots)

Eine 38-jährige Frau aus Dinslaken befuhr am gestrigen Abend gegen 19.30 Uhr die Augustastraße mit einem E-Scooter. Sie stürzte vermutlich wegen eines Defekts am Fahrzeug und zog sich schwere Verletzungen zu. Diese wurden in einem Krankhaus stationär behandelt.

Die Polizei rät:

Überprüfen Sie vor Fahrtantritt den technischen Zustand des E-Scooters. Üben Sie den sicheren Umgang mit dem Fahrzeug, also das Bremsen, die Lenkeigenschaften und machen Sie sich mit dem Gefährt vertraut. Schutzkleidung, wie Protektoren und Helme, können vor schweren Verletzungen schützen und gehören auch bei der Fahrt auf einem E-Scooter dazu.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell