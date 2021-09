Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 12-Jährige leicht verletzt

Fahrer flüchtet

Moers (ots)

Eine 12-jährige Moerserin befuhr am Mittwoch gegen 15.00 Uhr mit einem Fahrrad die Rheinberger Straße in Richtung Mühlenstraße. In Höhe der Hausnummer 7 fuhr ein weißer Transporter an ihr vorbei und touchierte das Mädchen. Sie stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Nach einem kurzen Gespräch setzte der Fahrer seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Später, als der Mann weiter gefahren war, stellte sie fest, dass sie leichte Verletzungen erlitten hatte.

Wir bitte nun den Fahrer des Transporter sowie weitere Zeugen, sich bei der Polizei Moers, Tel.: 02841 / 1710, zu melden.

Beschreibung des Fahrers:

Etwa 35 bis 40 Jahre alt, 175 bis 185 cm groß, kräftige Statur, kurze, schwarze Haare, schwarzer Kinnbart, südeuropisches Aussehen, bekleidet mit einem blau-weiß kariertem Hemd und einer blauen Jeans.

Fahrzeug:

Da der weiße Transporter zuvor auf der Rheinberg Straße gehalten hatte, könnte es sich um das Zustellungsfahrzeug eines Paketdiensts handeln.

Hinweis der Polizei:

Eine Einigung am Unfallort mit minderjährigen Unfallbeteiligten ist nur mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten möglich. Ziehen Sie im Zweifel immer die Polizei unter 110 hinzu.

