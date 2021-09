Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - 75-Jähriger fährt mit seinem Pkw gegen eine Hauswand und verletzt sich schwer

Moers (ots)

Am Sonntag, gegen 13:40 Uhr, befuhr ein 75-jähriger Mann aus Moers mit seinem Pkw die Blumenstraße in Richtung Düppelstraße. Aus unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen eine Hauswand. Der 75-jährige verletzte sich dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich und wurde mittels Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der Pkw des 75-Jährigen wurde abgeschleppt. An der Hauswand entstand leichter Sachschaden. Da der 75-Jährige Alkohol getrunken hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

