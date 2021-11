Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchte Einbrüche

Iserlohn (ots)

Der Polizei wurden zwei versuchte Einbrüche in Wohnhäuser gemeldet: Zwischen Sonntag, 0 Uhr, und Montagmorgen versuchten Unbekannte, eine Wohnungstür an der Sophie-Scholl-Straße aufzubrechen. Am Mittwoch zwischen 16.20 und 19.15 Uhr gab es einen Einbruchversuch am Tannenweg. In beiden Fällen scheiterten die Täter an der Tür. Die Polizei sicherte Einbruchspuren. An der Liebigstraße sind Unbekannte in einen Keller eingebrochen, um Babykleidung und Spielzeug zu stehlen. (cris)

