Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen - Mal eben das Portemonnaie leer geräumt

Rüthen (ots)

Am Dienstag, gegen 12 Uhr, wurde in einem Supermarkt an der Lippstädter Straße ein Portemonnaie entwendet. Eine 73-jährige Frau hatte ihre Geldbörse in ihrem Korb liegen. Dieser stand in einem Einkaufswagen des Marktes. Während des Einkaufs bemerkte sie einen Mann, der sie offensichtlich beobachtete. Dieser ließ sich von ihr Waren durch ein Regal in den nächsten Gang reichen. An der Kasse bemerkte sie, dass ihr Portemonnaie verschwunden war. Kurz darauf kam eine Verkäuferin die die Börse in einem Gang gefunden hatte. Bis auf das Bargeld war alles noch vorhanden. Wahrscheinlich war das Durchreichen von Waren in den Nachbargang ein Ablenkungsmanöver, um an die Börse der Seniorin zu gelangen. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, Wertgegenstände unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zu belassen. "Tragen Sie ihre Börse direkt am Körper. Seien Sie kein leichtes Opfer für Taschendiebe. (lü)

