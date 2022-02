Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Polizei sucht Halter eines weißen Skoda

Lippstadt (ots)

Am Dienstag, dem 01.02.22, um 15:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz der Deutschen Bank in Lippstadt zu einem Unfall. Während der Unfallverursacher bekannt ist, ist der Geschädigte leider unbekannt. Eine Zeugin hatte vor Ort Fotos gemacht, auf denen jedoch leider das Autokennzeichen des weißen Skodas nicht zu sehen ist. An dem Skoda sind durch den Unfall eine Delle vorn links und Kratzspuren vorhanden. Die Polizei bittet den geschädigten Halter des Skodas sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. Auf dem beigefügten Bild ist die "Delle" deutlich zu erkennen. (lü)

