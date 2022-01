Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Wohlde/Dohnsen - Vorfahrt missachtet und vom Unfallort geflüchtet

Celle (ots)

Am Montagvormittag (24.01.) missachtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Vorfahrt an der Kreisstraße 81, Einmündung Wohlde. Der Wagen prallte mit der Front in die Beifahrerseite eines VW Caddys, der von Dohnsen in Richtung Wohlde fuhr und von einer 59 Jahre alten Frau geführt wurde. Nach dem Zusammenprall kam der Caddy nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin aus Hermannsburg erlitt zum Glück nur leichte Verletzungen und konnte durch die Feuerwehr aus ihrem Wagen geborgen werden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher flüchtete mit Frontschaden vom Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Feststellung des Fahrers aufgenommen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Bergen entgegen unter Telefon 05051/47166-0.

