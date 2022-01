Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Trunkenheitsfahrt in der Innenstadt

Celle (ots)

Ein Zeuge beobachtete in der vergangenen Nacht (24./25.01.) einen Autofahrer in der Bergstraße, der in auffälliger Fahrweise unterwegs war und recht unbeholfen versuchte, seinen Wagen einzuparken. Der augenscheinlich angetrunkene Fahrer sei letztlich ausgestiegen und davongewankt, um anschließend an eine Hauswand zu urinieren.

Die hinzugerufene Polizei stellte den 26 Jahre alten Fahrer kurz nach Mitternacht in seinem parkenden Fahrzeug in der Bergstraße fest. Ein Atemalkoholtest zeigte ein deutliches Ergebnis von nahezu 2 Promille an. Während der nun folgenden Blutprobe wurde der Fahrer aggressiv und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten.

Gegen den Mann aus dem Landkreis Celle wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

