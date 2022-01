Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Rotes Mofa gestohlen

Celle (ots)

In der Nacht zu Montag stahlen unbekannte Täter von einem Parkplatz in der Straße "Eilensteg" ein rotes Mofa der Marke Peugeot. Auffällig ist der Sportauspuff sowie ein Aufkleber "YASUNI". Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs nimmt die Polizei in Celle entgegen unter 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell