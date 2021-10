Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Polheim-Garbenteich: Blitzeinbruch in Rewe-Getränkemarkt

Gießen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (03.10.2021) hatten es Einbrecher auf die Zigaretten in der Auslage im Kassenbereich des Getränkemarktes abgesehen. Gegen 00:45 Uhr schlugen sie eine Scheibe der Eingangstür des Marktes ein, griffen sich blitzartig eine bisher nicht bekannte Menge an Zigaretten und flüchteten. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen und fragt: Wer hat evtl. tags zuvor im Bereich des Getränkemarktes verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat gegen 00:45 Uhr im Bereich Polheim-Garbenteich einen schnell fahrendes Fahrzeug flüchten sehen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen (Tel. 0641-70062555).

T. Hahn, Polizeiführer vom Dienst

