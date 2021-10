Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Polizeistreife gelingt nach Zeugenhinweis Festnahme eines falschen Polizeibeamten

Gießen (ots)

Sinn (Lahn-Dill-Kreis): Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 01.50 Uhr, dass er soeben von einem falschen Polizeibeamten angehalten worden sei. Dieser fordere nun wegen eines angeblichen Geschwindigkeitsverstoßes eine Barzahlung von ihm. Es gelang dem Zeugen, unbemerkt die echte Polizei zu verständigen. Die eintreffenden Einsatzkräfte nahmen den falschen "Kollegen" noch vor Ort fest. Es handelte sich um einen 20-jährigen Deutschen ohne festen Wohnsitz. Er trug Kleidung ähnlich einer Polizeiuniform der Bundespolizei und führte neben einer Schreckschusswaffe auch Pfefferspray und ein Funkgerät mit sich. Im schwarzen 5'er BMW des falschen Polizeibeamten befand sich im Heck eine Tafel mit der Aufschrift "Bitte folgen", eine LED-Schrift in der Sonnenblende "Stop Polizei" sowie eine Anhaltekelle. Am Fahrzeug waren die nachgemachten / gefälschten Kennzeichen B-DP 1231 angebracht. Es wurden nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des Verdachts der Erpressung, des versuchten Betrugs, der Amtsanmaßung, des Kennzeichenmissbrauchs sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

Da sich im Fahrzeug mehrere, ausgefüllte Quittungen (Durchschriften) befanden, ist wahrscheinlich, dass der Festgenommene zuvor mehrfach mit der Masche Erfolg hatte. Neben Zeugen werden daher mögliche weitere Geschädigte gebeten, sich bei der Polizei in Herborn unter Tel. 02772/47050 zu melden.

T. Hahn, Polizeiführer vom Dienst

