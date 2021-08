Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81, Sulz a. N. Lkrs. Rottweil) Unfallflucht mit hohem Tempo (14.08.2021)

A81/ Sulz a. N. (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit nicht unerheblichem Sachschaden und anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort kam es am Samstag, 14.08.2021, gegen 15:20 Uhr, auf der Autobahn 81, zwischen den Anschlussstellen Empfingen und Sulz a. N. in Fahrtrichtung Singen. Der 23-jährige Geschädigte befuhr mit seinem Pkw Skoda den linken Fahrstreifen als plötzlich und unvermittelt ein Fahrzeug vom rechten Fahrstreifen ausscherte um ebenfalls zu überholen. Auf Grund des Verkehrsvorgangs musste der Skoda-Lenker stark abbremsen und nach links ausweichen. Hierbei touchierte er die Mittelschutzplanken. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Das ausscherende Fahrzeug setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen die den Verkehrsvorgang beobachtet haben und Angaben zum ausscherenden Fahrzeug machen können, mögen sich bei der Verkehrspolizei Zimmern, unter der Telefonnummer 0741 348790, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell