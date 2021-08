Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen, Lkrs. RW) Tödlicher Verkehrsunfall auf der A81 (14.08.2021)

Vöhringen (ots)

Ein 40-jähriger PKW-Lenker eines BMW 520d befuhr die A81 von Oberndorf in Richtung Sulz. Ca. 200 m vor dem Parkplatz Hasenrain überholte der BMW auf dem linken Fahrstreifen einen mit ca. 120 km/h auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden PKW KIA. Aus bislang unbekanntem Grund kam der BMW-Lenker nach dem Überholvorganges nach links von der Fahrbahn ab, berührte vermutlich einen dort befindlichen Randstein, so dass er nach Zeugenaussagen nach rechts übersteuerte und ins Schleudern geriet. Schlussendlich kollidierte der Pkw BMW mit einem Betonpfeiler, wurde von diesem abgewiesen und kam neben dem Standstreifen zum Stehen. Der angegurtete Fahrer wurde tödlich verletzt und musste durch die Feuerwehren Sulz und Oberndorf aus seinem demolierten Fahrzeug geborgen werden. Neben den Feuerwehren waren das DRK mit einem Notarzt sowie die Autobahnmeisterei im Einsatz. Am BMW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. An den Verkehrseinrichtungen entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Durch umherfliegende Fahrzeugteilte wurde der Pkw KIA beschädigt, an diesem entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Die A81 war zur Unfallaufnahme in Richtung Norden für mehrere Stunden komplett gesperrt.

