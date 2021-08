Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Lkrs. VS) Schwerer Unfall auf der B27

Donaueschingen (ots)

Ein schwerer Unfall hat sich am Freitagvormittag gegen 11 Uhr auf der B27 bei Donaueschingen ereignet. Ein Sattelzug, der mit Strohballen beladen war, geriet aus noch ungeklärter Ursache zwischen der Auffahrt Donaueschingen-Mitte und B31 im Bereich der dortigen Straßenbaustelle auf die Gegenfahrbahn, wo er einen entgegenkommenden Kleintransporter streifte. Der Fahrer des Transporters versuchte zwar noch auszuweichen, wurde aber von dem schweren Laster erfasst und gegen eine Leitplanke geschleudert. Ein hinter dem Transporter herfahrender BMW prallte mit voller Wucht gegen Laster, der dann die Mittelleitplanke durchbrach und eine Böschung hinunterrutschte. Der Anhänger, der sich nicht von der Zugmaschine löste, blieb noch auf der Fahrbahn stehen. Mit leichten Verletzungen kamen der 58-jährige Fahrer des Lastwagens, sowie die vierköpfige Familie im BMW, wie ebenso der 22-Jährige Kleintransporter-Fahrer in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall war ein Großaufgebot von Rettungskräften im Einsatz. Rettungsdienst und Notarzt waren mit einem Hubschrauber und mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Ebenfalls die Feuerwehr Donaueschingen und Hüfingen mit 50 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen, die ein Abrutschen den Zugmaschine verhinderten. Da auch Heuballen von der Ladefläche herabfielen, musste auch die Straßenmeisterei angefordert werden. Durch den Unfall gab es auf der B 27 erhebliche Behinderungen in beide Richtungen. Die Polizei richtete eine Wendemöglichkeit ein. Die Bergung des Lastwagens dauerte bis in die Abendstunden an. Die Schadensbilanz beziffert die Polizei auf über 100.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell