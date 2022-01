Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Lachendorf - Außenschild einer Versicherungsfiliale beschädigt

Celle (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes beschädigten unbekannte Täter das Außenschild der LVN-Versicherung in der Straße "Südfeld". Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500,- EUR. Der Geschädigte hat eine Belohnung in Höhe von 200,- EUR für einen entscheidenden Zeugenhinweis in Aussicht gestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Lachendorf entgegen unter Telefon 05145/284210.

