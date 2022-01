Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Einbrecher dringen ins Stadthaus ein

Celle (ots)

Am Sonntagmorgen (23.01.) meldete ein Spaziergänger eine Beschädigung an der Haupteingangstür des Stadthauses in Bergen. Die Polizei stellte daraufhin fest, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafft und mehrere Feuerlöscher sowie eine Getränkekiste entwendet hatten. Die Kriminellen leerten die Feuerlöscher mutwillig vor dem Gebäude und ließen sie zusammen mit der leeren Getränkekiste zurück. Der entstandene Schaden wird auf einen Betrag in vierstelliger Höhe geschätzt. Hinweise auf einen Zusammenhang mit dem zurzeit im Stadthaus betriebenen Corona-Testzentrum liegen nicht vor.

Zeugen, die zur Tatzeit in der Nacht zu Sonntag auffällige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bergen unter Telefon 05051/47166-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell