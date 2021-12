Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Garagenbrand

Offenburg (ots)

Am Samstagmittag wurde der ILS Mittelbaden kurz vor 13:00 Uhr ein Brand in der Kreuzstraße in Ötigheim gemeldet. Durch das Feuer wurden drei nebeneinanderstehende Garagen komplett zerstört. Die Flammen griffen auch auf das angrenzende Wohnhaus über, dessen Dachstuhl stark beschädigt worden ist. Glücklicherweise wurden beim Brand keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden; er dürfte sich jedoch im sechsstelligen Bereich bewegen. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell