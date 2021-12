Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verletzt

Kehl (ots)

Nach einem Vorfall am Freitagmittag in der Südstraße haben die Beamten des Polizeireviers Kehl Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sind gegen 12:30 Uhr zwei 39 und 44 Jahre alte Männer in Streit geraten, wobei es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll. Im Zuge des Disputs soll der Mittvierziger ein Messer eingesetzt und hierdurch zum einen seinen jüngeren Kontrahenten verletzt, aber auch selbst Blessuren davon getragen haben. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

/ya

