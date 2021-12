Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Verfolgungsfahrt, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt am Freitagmorgen sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 24-Jähriger in seinem Audi S5 die Rheinstraße stadteinwärts befahren haben, wobei er gegen 10:20 Uhr an der Kreuzung zur Obervogt-Haefelin-Straße einer Fahrzeugkontrolle unterzogen werden sollte. Der Audi-Lenker, der damit wohl nicht einverstanden war, beschleunigte sein Fahrzeug und flüchtete auf der Rheinstraße in Richtung Innenstadt. Während der Verfolgungsfahrt befuhr der 24-Jährige die Gegenfahrbahn, sodass entgegenkommende Fahrzeuge abbremsen mussten um eine Kollision zu verhindern. Der Audi-Fahrer setzte seine waghalsige Fahrt über den Verkehrskreisel Rheinstraße/ Steinstraße entgegen der Fahrtrichtung stadteinwärts fort und entwischte den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden. Auf dem Beifahrersitz soll sich eine weitere männliche Person befunden haben. Zeugen der Verfolgungsfahrt oder wer durch die Fahrweise des Audi-Lenkers gefährdet wurde, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

/jp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell