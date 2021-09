Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Verkehrsunfallflucht - Radfahrerin angefahren

Bonn (ots)

Die Polizei fahndet nach dem bislang unbekannten Fahrer eines dunkelroten Pkw, der am Montag, 06.09.2021, an der Elisabethstraße in Bad Godesberg eine zehnjährige Radfahrerin angefahren haben soll.

Das Mädchen überquerte gegen 14:15 Uhr den Fußgängerüberweg an der Einmündung der Petersbergstraße in Richtung Redoutenpark. Zum selben Zeitpunkt soll ein dunkelroter Pkw, vermutlich ein Mercedes, die Elisabethstraße hinaufgefahren sein. Beim Überqueren des Fußgängerüberwegs kam es zur Kollision mit dem Pkw, wobei die Zehnjährige leicht verletzt wurde. Der unbekannte Fahrzeugführer, ein Mann im geschätzten Alter von 50 Jahren, fuhr ohne anzuhalten weiter.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Pkw geben können werden gebeten, sich unter 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des zuständigen Verkehrskommissariats 2 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell