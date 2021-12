Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Überprüfungen laufen

Ettenheim (ots)

Heute Nachmittag fand in der Otto-Stoelcker-Straße ein Einsatz von Kräften des Rettungsdienstes und der Polizei statt. Ersten Erkenntnissen zufolge hat eine Zeugin kurz vor 14 Uhr in den Wohnräumen eines dortigen Anwesens eine leblose Frau sowie einen schwerverletzten Mann entdeckt. Konkrete Hinweise darauf, dass eine dritte Person an dem Geschehen beteiligt war, liegen derzeit nicht vor. Die polizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern derzeit an.

/ag /ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell