POL-FR: Lörrach: von der Fahrbahn abgekommen und drei Autos aufeinander geschoben

Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer kam am Donnerstag, 16.12.2021, gegen 11.40 Uhr, in der Römerstraße, vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Skoda Octavia. Aufgrund der Wucht des Aufpralles wurde der Skoda Octavia auf einen weiteren geparkten Skoda Fabia aufgeschoben. Der Skoda Fabia wiederum wurde auf einen geparkten Dacia aufgeschoben. Der 70-Jährige wurde verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der BMW des 70-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war auch vor Ort und leistete technische Hilfe.

