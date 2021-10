Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek - Einbruch im Erlenweg

Bad Segeberg (ots)

Am späten Freitagabend (01.10.2021) ist es im Erlenweg in Halstenbek zu einem Einbruch in einen Bungalow gekommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte zwischen 17:00 und 00:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus und durchsuchten die Räume.

Zum mögliche Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes geben können.

Die Beamten bitten um sachdienliche Informationen unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .

