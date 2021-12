Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Totalschaden nach Frontalkollision

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.12.2021, gegen 14:30 Uhr, kam es im Bereich Segeten / Einmündung L151 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei missachtete ein 61-Jähriger in seinem VW die Vorfahrt eines 29-Jährigen Autofahrers, ebenfalls ein VW. Beide Fahrzeuge kollidierten frontal. Glücklicherweise wurden die Beteiligten dabei nicht verletzt. An den Fahrzeugen dürfte jedoch Totalschaden, in Gesamthöhe von etwa 20.000 Euro, entstanden sein.

