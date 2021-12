Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Junger Autofahrer kollidiert mit Baum und wird dabei leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.12.2021, gegen 19:00 Uhr, kam ein 27-jähriger Mann in seinem Mitsubishi auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Untermettingen und Ofteringen von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam dann auf dem Autodach zum Liegen. Er zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Am Auto entstand Totalschaden.

Mutmaßlich dürfte der junge Mann zu schnell gefahren sein. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit wurde zudem eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt.

Am Einsatz waren außerdem die Freiwillige Feuerwehr aus Wutöschingen mit einem Fahrzeug und sechs Mann und eine Straßenreinigungsfirma beteiligt.

